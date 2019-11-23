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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 23 ноября 2019
Милан
23.11.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
29'
Д. Бонавентура
24'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
Желтая карточка
А. Конти
90'
Замена
Р. Леау
️️️️
К. Пентек
85'
83'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
И. Лосано
77'
Желтая карточка
А. Юнес
Желтая карточка
Т. Эрнандес
73'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
Л. Билья
73'
69'
Желтая карточка
Э. Эльмас
65'
Замена
А. Юнес
️️️️
Л. Инсинье
58'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Ф. Кессье
️️️️
А. Ребич
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Р. Крунич
29'
Желтая карточка
Л. Пакета
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Лосано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
13
Конти
37
Мусаккио
26
Романьоли
7
Бонавентура
6
Билья
33
Крунич
9
Ребич
11
Пакета
9
Пентек
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
52
Максимович
4
Хюсай
25
Аллан
99
Эльмас
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
11
Лосано
9
Пентек
27
Леау
27
Леау
9
Пентек
6
Билья
2
Калабрия
2
Калабрия
6
Билья
9
Ребич
19
Кессье
19
Кессье
9
Ребич
10
Инсинье
8
Юнес
8
Юнес
10
Инсинье
11
Лосано
12
Льоренте
12
Льоренте
11
Лосано
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
Остались в запасе
Милан
Наполи
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Милан - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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