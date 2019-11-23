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Аталанта - Ювентус

23.11.2019, Суббота, 17:00 мск Бергамо, стадион Атлети Адзурри Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 13 тур Аталанта - Ювентус
Италия. Серия А (2018/2019)
37 тур
19 мая, воскресенье 21:30 Ювентус 1:1 Аталанта
18 тур
26 декабря, среда 17:00 Аталанта 2:2 Ювентус
Италия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
30 января, среда 22:45 Аталанта 3:0 Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
14 марта, среда 20:00 Ювентус 2:0 Аталанта
7 тур
1 октября, воскресенье 21:45 Аталанта 2:2 Ювентус
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, среда 19:30 Ювентус 1:0 Аталанта
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 30 января, вторник 22:45 Аталанта 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
28 апреля, пятница 21:45 Аталанта 2:2 Ювентус
15 тур
3 декабря, суббота 22:45 Ювентус 3:1 Аталанта
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
11 января, среда 22:45 Ювентус 3:2 Аталанта
Италия. Серия А (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Аталанта 0:2 Ювентус
9 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Аталанта
Италия. Серия А (2014/2015)
24 тур
20 февраля, пятница 22:45 Ювентус 2:1 Аталанта
5 тур
27 сентября, суббота 22:45 Аталанта 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
5 мая, понедельник 23:00 Ювентус 1:0 Аталанта
17 тур
22 декабря, воскресенье 18:00 Аталанта 1:4 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Аталанта 0:1 Ювентус
17 тур
16 декабря, воскресенье 18:00 Ювентус 3:0 Аталанта
Италия. Серия А (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 3:1 Аталанта
19 тур
21 января, суббота 23:45 Аталанта 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
28 марта, воскресенье 17:00 Ювентус 2:1 Аталанта
12 тур
7 ноября, суббота 22:45 Аталанта 2:5 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 2:2 Аталанта
17 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Аталанта 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Аталанта 0:4 Ювентус
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Аталанта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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