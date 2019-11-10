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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 10 ноября 2019
Сампдория
10.11.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Аталанта
74'
Вторая желтая
Р. Малиновский
Желтая карточка
А. Феррари
71'
66'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
Ф. Депаоли
66'
51'
Желтая карточка
Р. Малиновский
21'
Желтая карточка
Т. Кастань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
3-2-3-2
25
Аудеро
25
Колли
18
Берешиньски
25
Феррари
29
Мурру
23
Депаоли
21
Янкто
14
Виейра
8
Экдаль
27
Квальярелла
90
Бонаццоли
3-3-1-1-2
95
Голлини
6
Джимсити
2
Толой
19
Паломино
33
Хатебур
15
де Рон
21
Кастань
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Гомес
10
Муриэль
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сампдория - Аталанта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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