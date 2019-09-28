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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 28 сентября 2019
Сампдория
28.09.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 3
Завершен
Интер
55'
Я. Янкто
20'
С. Сенси
22'
А. Санчес
61'
Р. Гальярдини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
81'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
61'
ГОЛ! 1:3!
Р. Гальярдини
ГОЛ! 1:2!
Я. Янкто
Пас отдал
К. Линетти
55'
46'
Вторая желтая
А. Санчес
43'
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
К. Линетти
33'
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
Пас отдал
С. Сенси
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Сенси
Пас отдал
Л. Мартинес
Желтая карточка
Э. Ригони
16'
10'
Желтая карточка
А. Бастони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Аудеро
24
Хабот
18
Берешиньски
25
Колли
29
Мурру
23
Депаоли
21
Янкто
17
Линетти
8
Экдаль
24
Ригони
27
Квальярелла
3-1-4-2
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
95
Бастони
77
Брозович
87
Кандрева
8
Сенси
21
Гальярдини
27
Асамоа
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Сампдория
Интер
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Сампдория - Интер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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