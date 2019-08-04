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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Рейнджерс
Килмарнок - Рейнджерс: обзор матча 04 августа 2019
Килмарнок
04.08.2019, воскресенье, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Рейнджерс
16'
С. Эрфилд
90+1'
К. Голдсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Рейнджерс
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Голдсон
Пас отдал
Д. Тавернье
Желтая карточка
Г. Дикер
90'
25'
Желтая карточка
Д. Тавернье
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Эрфилд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
14
Крис Бурк
ЦП
29
Гэри Дикер
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Килмарнок
21
Джейми Макдональд
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Доминик Томас
ЦП
Рейнджерс
11
Джордан Джонс
ЛП
18
Глен Камара
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
3-2-2
32
Тэйлор
5
Броудфут
2
О'Доннелл
14
Бурк
29
Дикер
27
Брофи
7
МакКензи
4-4-1
25
Фодеринхэм
2
Тавернье
6
Голдсон
25
Катич
3
Баришич
10
Дэвис
8
Джек
37
Эрфилд
9
Ожо
9
Морелос
Остались в запасе
Килмарнок
Рейнджерс
21
Джейми Макдональд
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Доминик Томас
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
11
Джордан Джонс
ЛП
18
Глен Камара
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
21
Джейми Макдональд
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Доминик Томас
ЦП
Остались в запасе
11
Джордан Джонс
ЛП
18
Глен Камара
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Килмарнок - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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