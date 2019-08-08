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Лига Европы 2026/2027
Дюделанж - Нымме Калью
Дюделанж - Нымме Калью: обзор матча 08 августа 2019
Дюделанж
08.08.2019, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Нымме Калью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дюделанж - Нымме Калью
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
Новости команд
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Дюделанж
Нымме Калью
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
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4 февраля
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2025.07.09 08:22
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
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2022.01.24 21:37
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Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
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Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
28 эстонских клубов потребовали исключить Россию из УЕФА
4 февраля
21
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
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