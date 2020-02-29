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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Реймс
Монако - Реймс: обзор матча 29 февраля 2020
Монако
29.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
31'
В. Бен-Йеддер (П)
58'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Реймс
85'
Замена
А. Зенели
️️️️
Т. Дингом
84'
Желтая карточка
М. Манетси
Желтая карточка
О. Чуамени
81'
80'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Донис
Замена
О. Чуамени
️️️️
Т. Бакайоко
78'
74'
Желтая карточка
А. Ромао
67'
Замена
Б. Диа
️️️️
Э. Билал Туре
Замена
С. Йоветич
️️️️
Б. Кейта
66'
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
Пас отдал
Конан
Желтая карточка
Б. Кейта
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бен-Йеддер
31'
29'
Желтая карточка
Т. Фоке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Леком
97
Балло-Туре
5
Бадьяшиль
15
Глик
39
Хенрикс
8
Бакайоко
24
Фофана
10
Головин
17
Кейта
19
Слимани
10
Бен-Йеддер
3-3-2-2
1
Райкович
11
Камара
5
Абдельхамид
21
Дисаси
25
Фоке
5
Манетси
33
Конан
15
Ромао
5
Дингом
22
Донис
19
Туре
8
Бакайоко
14
Чуамени
14
Чуамени
8
Бакайоко
17
Кейта
9
Йоветич
9
Йоветич
17
Кейта
5
Дингом
9
Зенели
9
Зенели
5
Дингом
22
Донис
7
Думбия
7
Думбия
22
Донис
19
Туре
22
Диа
22
Диа
19
Туре
Остались в запасе
Монако
Реймс
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Роберт Морено
7
Дерек Кутеса
ЛВ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Остались в запасе
7
Дерек Кутеса
ЛВ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Монако - Реймс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Луи II
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