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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 23 февраля 2020
ПСЖ
23.02.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
4 : 3
Завершен
Бордо
25'
Э. Кавани
45+1'
Маркиньос
63'
Маркиньос
69'
К. Мбаппе
18'
Х. У-Джо
45+5'
Пабло
83'
Р. Пардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
Вторая желтая
Неймар
90'
+2
Желтая карточка
П. Кимпембе
85'
83'
ГОЛ! 4:3!
Р. Пардо
ГОЛ! 4:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Э. Кавани
69'
64'
Желтая карточка
Т. Башич
ГОЛ! 3:2!
Маркиньос
63'
Желтая карточка
И. Гуйе
56'
Желтая карточка
Э. Кавани
45'
+6
Желтая карточка
Неймар
45'
+6
45'
+5
ГОЛ! 2:2!
Пабло
45'
+1
Желтая карточка
Э. Кватен
ГОЛ! 2:1!
Маркиньос
Пас отдал
А. Ди Мария
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
25'
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
Т. Башич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
29
Ясин Адли
АП
9
Джош Майя
ЦФ
3-2-1-2-2
15
Серхио Рико
3
Кимпембе
3
Силва
6
Керер
24
Бернат
5
Маркиньос
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Кавани
3-3-1-1-2
56
Костиль
22
Кватен
6
Косиельни
23
Пабло
20
Сабали
94
Отавио
23
Бенито
19
Башич
90
Калу
16
У-Джо
12
де Превилль
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
29
Ясин Адли
АП
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
29
Ясин Адли
АП
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча ПСЖ - Бордо
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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