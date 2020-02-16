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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Сент-Этьен
Брест - Сент-Этьен: обзор матча 16 февраля 2020
Брест
16.02.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
3 : 2
Завершен
Сент-Этьен
20'
П. Ласн
38'
Г. Шарбонье
43'
И. Кардона
54'
Д. Буанга (П)
69'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Сент-Этьен
83'
Желтая карточка
Й. Кабай
69'
ГОЛ! 3:2!
Л. Диони
Пас отдал
Й. Кабай
Желтая карточка
Г. Ларсоннер
55'
55'
Желтая карточка
Д. Буанга
54'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Буанга
Желтая карточка
Б. Шардонне
51'
ГОЛ! 3:0!
И. Кардона
43'
ГОЛ! 2:0!
Г. Шарбонье
Пас отдал
Р. Перро
38'
ГОЛ! 1:0!
П. Ласн
Пас отдал
С. Грандсир
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
45
Махди Камара
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Брест
16
Донован Леон
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Билаль Бенхедим
АП
9
Франк Онора
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
3-1-2-1-2
30
Ларсоннер
15
Перро
13
Бело
5
Шардонне
6
Ласн
22
Баттоккио
93
Белькебла
7
Грандсир
7
Кардона
14
Шарбонье
3-1-2-2-1
16
Руффье
3
Фофана
15
Колоджейчак
2
Салиба
6
М'Вила
45
Камара
29
Кабай
10
Будебуз
99
Буанга
7
Аби
Остались в запасе
Брест
Сент-Этьен
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
9
Франк Онора
ПВ
10
Билаль Бенхедим
АП
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
9
Франк Онора
ПВ
10
Билаль Бенхедим
АП
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Брест - Сент-Этьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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