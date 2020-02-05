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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Марсель
Сент-Этьен - Марсель: обзор матча 05 февраля 2020
Сент-Этьен
05.02.2020, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
7'
Д. Пайет
85'
Н. Радоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Марсель
85'
ГОЛ! 0:2!
Н. Радоньич
Пас отдал
М. Сансон
Желтая карточка
В. Хазри
65'
Желтая карточка
У. Фофана
61'
57'
Желтая карточка
В. Ронжье
49'
Желтая карточка
Н. Радоньич
25'
Желтая карточка
Ж. Амави
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайет
Пас отдал
В. Ронжье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Франк Онора
ПВ
7
Шарель Аби
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Руффье
3
Фофана
2
Салиба
24
Перрен
26
Дебюши
6
М'Вила
29
Кабай
99
Буанга
99
Диони
10
Хазри
17
Амума
4-1-2-2-1
30
Манданда
70
Сарр
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
8
Сансон
21
Ронжье
10
Пайет
28
Радоньич
9
Бенедетто
Остались в запасе
Сент-Этьен
Марсель
9
Франк Онора
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
9
Франк Онора
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Сент-Этьен - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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