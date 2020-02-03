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Материалы

ПСЖ - Монпелье

01.02.2020, Суббота, 19:30 мск Париж, стадион Парк де Пренс Трансляция: Матч! Футбол 3 Франция. Лига 1, 22 тур ПСЖ - Монпелье
Франция. Лига 1 (2019/2020)
17 тур
7 декабря, суббота 19:30 Монпелье 1:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2018/2019)
34 тур
30 апреля, вторник 20:00 Монпелье 3:2 ПСЖ
17 тур
20 февраля, среда 23:00 ПСЖ 5:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2017/2018)
23 тур
27 января, суббота 19:00 ПСЖ 4:0 Монпелье
7 тур
23 сентября, суббота 18:00 Монпелье 0:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
34 тур
22 апреля, суббота 18:00 ПСЖ 2:0 Монпелье
16 тур
3 декабря, суббота 19:00 Монпелье 3:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 19:00 ПСЖ 0:0 Монпелье
3 тур
21 августа, пятница 21:30 Монпелье 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Монпелье 1:2 ПСЖ
19 тур
20 декабря, суббота 19:00 ПСЖ 0:0 Монпелье
Франция. Кубок (2014/2015)
1/32 финала
5 января, понедельник 22:45 Монпелье 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 ПСЖ 4:0 Монпелье
1 тур
9 августа, пятница 22:30 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
22 января, среда 23:55 ПСЖ 1:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
29 марта, пятница 23:30 ПСЖ 1:0 Монпелье
12 тур
11 ноября, воскресенье 23:59 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 23:59 ПСЖ 2:2 Монпелье
8 тур
24 сентября, суббота 23:00 Монпелье 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:2 Монпелье
11 тур
31 октября, воскресенье 23:00 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/2 финала
18 января, вторник 22:45 Монпелье 1:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 23:00 ПСЖ 1:3 Монпелье
1 тур
8 августа, суббота 23:00 Монпелье 1:1 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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