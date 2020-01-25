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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Метц
Реймс - Метц: обзор матча 25 января 2020
Реймс
25.01.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Метц
3'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Метц
59'
Желтая карточка
Х. Майга
Желтая карточка
М. Думбия
39'
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диалло
Пас отдал
Ф. Сентонс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
8
Морету Кассама
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райкович
33
Конан
21
Дисаси
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Ромао
5
Дингом
7
Думбия
7
Кутеса
22
Донис
4-2-1-1-2
90
Окиджа
18
Сентонс
21
Бойе
6
Бронн
14
Удоль
80
Майга
96
Н'Дорам
17
Пажо
11
Нгетт
13
Диалло
7
Ньян
Остались в запасе
Реймс
Метц
23
Тимоти Нкада
ЦФ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
8
Морету Кассама
ЦП
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Поль Делекруа
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
23
Тимоти Нкада
ЦФ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
8
Морету Кассама
ЦП
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Поль Делекруа
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Реймс - Метц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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