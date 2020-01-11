Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Реймс
Ним - Реймс: обзор матча 11 января 2020
Ним
11.01.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 0
Завершен
Реймс
15'
Р. Рипар
90+2'
Я. Бенрау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Реймс
ГОЛ! 2:0!
Я. Бенрау
90'
+2
Желтая карточка
П. Мартинес
78'
63'
Желтая карточка
А. Камара
57'
Вторая желтая
А. Ромао
55'
Желтая карточка
М. Думбия
46'
Желтая карточка
Х. Сук
35'
Желтая карточка
А. Ромао
ГОЛ! 1:0!
Р. Рипар
Пас отдал
П. Мартинес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Люка До
ОП
25
Тео Валь
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
33
Конан
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ним
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
4-1-2-3
13
Бернардони
3
Мигель
18
Мартинес
23
Бриансон
22
Алакуш
8
До
25
Валь
8
Ферхат
12
Филиппото
45
Бенрау
20
Рипар
3-3-1-1-2
1
Райкович
11
Камара
21
Дисаси
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
33
Конан
15
Ромао
7
Думбия
9
Сук
22
Диа
Остались в запасе
Ним
Реймс
11
Влатко Стояновски
ЦФ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
23
Тимоти Нкада
ЦФ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
11
Влатко Стояновски
ЦФ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Остались в запасе
23
Тимоти Нкада
ЦФ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ним - Реймс
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
Новости команд
Все
Ним
Реймс
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+