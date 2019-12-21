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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лион
Реймс - Лион: обзор матча 21 декабря 2019
Реймс
21.12.2019, суббота, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Лион
44'
М. Кафаро (П)
9'
Л. Тусар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Лион
87'
Желтая карточка
Ж. Лукас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Кафаро
44'
41'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Х. Шавалерен
36'
20'
Желтая карточка
У. Ауа
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тусар
Пас отдал
Т. Мендес
Желтая карточка
А. Дисаси
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
4-2-1-3
1
Райкович
11
Камара
21
Дисаси
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
5
Манетси
5
Дингом
7
Думбия
20
Кафаро
10
Уден
3-2-1-3-1
1
Лопеш
2
Тете
64
Денайе
6
Марсело
23
Мендес
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
70
Корне
11
Терье
9
Дембеле
Остались в запасе
Реймс
Лион
6
Самбу Сиссоко
ЦП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
6
Самбу Сиссоко
ЦП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Реймс - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
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Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
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Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
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Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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