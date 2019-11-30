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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Бордо
Реймс - Бордо: обзор матча 30 ноября 2019
Реймс
30.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
90+2'
Б. Диа
27'
Д. Майя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Бордо
ГОЛ! 1:1!
Б. Диа
Пас отдал
Х. Сук
90'
+2
Вторая желтая
А. Ромао
72'
Желтая карточка
А. Ромао
69'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Майя
Пас отдал
О. Чуамени
6'
Желтая карточка
Мешер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
33
Конан
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
19
Тома Башич
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Райкович
11
Камара
21
Дисаси
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Ромао
7
Думбия
11
Мбюкю
22
Донис
22
Диа
4-2-2-2
56
Костиль
23
Пабло
6
Косиельни
17
Мешер
23
Бенито
14
Чуамени
94
Отавио
90
Калу
29
Адли
9
Майя
12
де Превилль
Остались в запасе
Реймс
Бордо
5
Маршал Манетси
ОП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
33
Конан
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
5
Маршал Манетси
ОП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
33
Конан
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Реймс - Бордо
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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