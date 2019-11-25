Введите ваш ник на сайте
Материалы

Бордо - Монако

24.11.2019, Воскресенье, 17:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Трансляция: Матч! Футбол 3 Франция. Лига 1, 14 тур Бордо - Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
28 тур
9 марта, суббота 22:00 Монако 1:1 Бордо
3 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Бордо 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
28 тур
2 марта, пятница 22:45 Монако 2:1 Бордо
11 тур
28 октября, суббота 18:00 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
29 тур
11 марта, суббота 18:45 Монако 2:1 Бордо
17 тур
10 декабря, суббота 19:30 Бордо 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
32 тур
1 апреля, пятница 21:30 Монако 1:2 Бордо
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Бордо 3:1 Монако
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/8 финала
16 декабря, среда 19:00 Бордо 3:0 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
20 тур
11 января, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Бордо
2 тур
17 августа, воскресенье 23:00 Бордо 4:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 Монако 1:1 Бордо
1 тур
10 августа, суббота 23:00 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Бордо 0:1 Монако
11 тур
2 ноября, вторник 21:00 Монако 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
28 тур
13 марта, суббота 21:00 Монако 0:0 Бордо
12 тур
31 октября, суббота 21:00 Бордо 1:0 Монако
Франция. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
10 февраля, среда 22:45 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Бордо 1:0 Монако
19 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Монако 3:4 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
25 тур
17 февраля, воскресенье 20:00 Монако 0:6 Бордо
7 тур
1 сентября, суббота 19:10 Бордо 2:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
...
  • Читайте нас: 