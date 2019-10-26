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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ним
Реймс - Ним: обзор матча 26 октября 2019
Реймс
26.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Ним
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Ним
Желтая карточка
Т. Фоке
87'
Желтая карточка
А. Ромао
59'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ним
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Ним
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
18
Лука Буаде
ПП
4-1-1-3-1
1
Райкович
33
Конан
5
Абдельхамид
21
Дисаси
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Ромао
7
Думбия
20
Кафаро
10
Уден
22
Диа
4-1-2-2-1
29
Пакье
18
Мартинес
23
Бриансон
3
Мигель
6
Сарр
11
Фомба
25
Валь
20
Рипар
12
Филиппото
9
Данке
Остались в запасе
Реймс
Ним
5
Маршал Манетси
ОП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
18
Лука Буаде
ПП
4
Лоик Ландре
ЦЗ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Остались в запасе
5
Маршал Манетси
ОП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
18
Лука Буаде
ПП
4
Лоик Ландре
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Бернар Бланкар
Статистика матча Реймс - Ним
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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