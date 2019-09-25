Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ним
Монпелье - Ним: обзор матча 25 сентября 2019
Монпелье
25.09.2019, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ним
31'
А. Суке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ним
Желтая карточка
В. Хилтон
83'
Желтая карточка
А. Делор
67'
65'
Желтая карточка
Л. Фомба
60'
Желтая карточка
Л. Ландре
53'
Желтая карточка
Ф. Мигель
Желтая карточка
Ф. Мойе
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Суке
31'
21'
Желтая карточка
Л. До
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
8
Люка До
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Ним
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
3-4-1-2
28
Рульи
3
Конгре
4
Хилтон
31
Коцца
8
Ойонго
13
Шотар
6
Ле Таллек
2
Суке
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
3-4-2-1
13
Бернардони
23
Бриансон
18
Мартинес
4
Ландре
29
Пакье
6
Сарр
8
До
3
Мигель
8
Ферхат
11
Фомба
20
Рипар
Остались в запасе
Монпелье
Ним
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
18
Лука Буаде
ПП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
18
Лука Буаде
ПП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Монпелье - Ним
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Ним
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+