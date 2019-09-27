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Материалы

Монако - Ницца

24.09.2019, Вторник, 22:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: Матч! Футбол 3 Франция. Лига 1, 7 тур Монако - Ницца
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Ницца 2:0 Монако
17 тур
16 января, среда 21:00 Монако 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2017/2018)
21 тур
16 января, вторник 23:00 Монако 2:2 Ницца
5 тур
9 сентября, суббота 18:00 Ницца 4:0 Монако
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/4 финала
9 января, вторник 23:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 19:00 Монако 3:0 Ницца
6 тур
21 сентября, среда 20:00 Ницца 4:0 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 16:00 Монако 1:0 Ницца
1 тур
8 августа, суббота 22:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
20 февраля, пятница 22:30 Ницца 0:1 Монако
8 тур
27 сентября, суббота 16:00 Монако 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Монако 1:0 Ницца
16 тур
3 декабря, вторник 23:59 Ницца 0:3 Монако
Франция. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
12 февраля, среда 23:55 Ницца 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 21:00 Ницца 3:2 Монако
15 тур
27 ноября, суббота 21:00 Монако 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 21:00 Монако 3:2 Ницца
6 тур
19 сентября, суббота 21:00 Ницца 1:3 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 21:00 Ницца 0:0 Монако
9 тур
18 октября, суббота 21:00 Монако 1:2 Ницца
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
25 января, воскресенье 22:45 Монако 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Ницца 0:2 Монако
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Монако 1:1 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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    Рейтинг: +1177

    Argon 25 сентября 2019, 14:44

    Ух ты! Саня заработал!!!

    0
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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 24 сентября 2019, 23:54

    Бенефис Головина состоялся.

    2
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 24 сентября 2019, 23:50

    Ну вот наконец то стали не игнорировать Саню!! Вот и результат! )))

    1
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    Рейтинг: +24

    Ko$ya4eK 24 сентября 2019, 23:47

    Так каждый матч надо играть и Сане и всему Монако

    4
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    Рейтинг: +502

    diemens74 24 сентября 2019, 23:44

    Ооооуууу, остановите эту машину!

    1
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    Рейтинг: +24

    Ko$ya4eK 24 сентября 2019, 23:38

    Теперь осталось выиграть матч)

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    Рейтинг: +24

    Ko$ya4eK 24 сентября 2019, 23:37

    Саня красава

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    Рейтинг: +24

    Ko$ya4eK 24 сентября 2019, 23:30

    Красиво забил

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 24 сентября 2019, 22:31

    Саня - красава!!!

    3
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