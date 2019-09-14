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Судьи
Главный судья:
Энтони Готье (Секлин)
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Монако - Марсель

15.09.2019, Воскресенье, 22:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: Матч ТВ Франция. Лига 1, 5 тур Монако - Марсель
Франция. Лига 1 (2018/2019)
20 тур
13 января, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Монако
4 тур
2 сентября, воскресенье 22:00 Монако 2:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
23 тур
28 января, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Монако
4 тур
27 августа, воскресенье 22:00 Монако 6:1 Марсель
Франция. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
1 марта, среда 23:05 Марсель 3:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
20 тур
15 января, воскресенье 23:00 Марсель 1:4 Монако
14 тур
26 ноября, суббота 19:10 Монако 4:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
17 апреля, воскресенье 22:00 Монако 2:1 Марсель
15 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 3:3 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 22:00 Марсель 2:1 Монако
18 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
26 января, воскресенье 23:59 Монако 2:0 Марсель
4 тур
1 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Марсель
5 тур
12 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Монако
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
10 ноября, среда 22:45 Марсель 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
24 тур
13 февраля, суббота 21:00 Монако 1:2 Марсель
8 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Монако 0:1 Марсель
6 тур
21 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 22:55 Монако 2:3 Марсель
17 тур
8 декабря, суббота 19:10 Марсель 2:0 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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