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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ним
Монако - Ним: обзор матча 25 августа 2019
Монако
25.08.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 2
Завершен
Ним
39'
И. Слимани
45+1'
В. Бен-Йеддер
70'
Р. Филиппото
82'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ним
Желтая карточка
А. Головин
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
С. Сарр
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Силва
83'
82'
ГОЛ! 2:2!
К. Данке
Пас отдал
З. Ферхат
81'
Замена
К. Данке
️️️️
Л. До
Замена
Д. Панцо
️️️️
А. Оникуру
74'
70'
ГОЛ! 2:1!
Р. Филиппото
69'
Замена
С. Сарр
️️️️
Л. Фомба
60'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Т. Валь
Замена
Ж. Диаш
️️️️
В. Бен-Йеддер
58'
Красная карточка
Жемерсон
56'
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
Пас отдал
А. Оникуру
39'
Желтая карточка
И. Слимани
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Люка До
ОП
25
Тео Валь
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
6
Сиди Сарр
ОП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
4-1-3-2
23
Леком
97
Балло-Туре
15
Глик
21
Жемерсон
5
Бадьяшиль
15
Силва
7
Оникуру
10
Головин
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
19
Слимани
4-1-3-2
13
Бернардони
22
Алакуш
29
Пакье
4
Ландре
3
Мигель
8
До
8
Ферхат
11
Фомба
25
Валь
20
Рипар
12
Филиппото
10
Бен-Йеддер
23
Диаш
23
Диаш
10
Бен-Йеддер
7
Оникуру
4
Панцо
4
Панцо
7
Оникуру
15
Силва
10
Траоре
10
Траоре
15
Силва
11
Фомба
6
Сарр
6
Сарр
11
Фомба
25
Валь
17
Дулевич
17
Дулевич
25
Валь
8
До
9
Данке
9
Данке
8
До
Остались в запасе
Монако
Ним
16
Диего Бенальо
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
16
Люка Диас
ВР
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
16
Люка Диас
ВР
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Монако - Ним
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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