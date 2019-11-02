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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Хераклес
РКС Ваалвейк - Хераклес: обзор матча 02 ноября 2019
РКС Ваалвейк
02.11.2019, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
2 : 0
Завершен
Хераклес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча РКС Ваалвейк - Хераклес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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РКС Ваалвейк
Хераклес
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