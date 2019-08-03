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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Аякс
Витесс - Аякс: обзор матча 03 августа 2019
Витесс
03.08.2019, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
2 : 2
Завершен
Аякс
13'
М. Беро
55'
Р. Базур
30'
Д. ван де Бек
75'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Аякс
Вторая желтая
Р. Базур
85'
Желтая карточка
Р. Базур
82'
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. ван де Бек
74'
Желтая карточка
Д. Блинд
73'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
71'
Желтая карточка
Й. Велтман
ГОЛ! 2:1!
Р. Базур
Пас отдал
М. Кларк
55'
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Х. Зиеш
Желтая карточка
М. Беро
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Беро
Пас отдал
В. Караваев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Витесс
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
25
Наварон Фор
АП
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2-3-1-2
22
Пасвер
24
Кларк
15
Караваев
22
Беро
23
Базур
17
Сереро
6
Таннан
30
Линссен
9
Матавж
3-3-1-1
24
Онана
17
Блинд
34
Велтман
3
Тальяфико
22
Зиеш
6
ван де Бек
18
Марин
10
Тадич
9
Дольберг
Остались в запасе
Витесс
Аякс
8
Али Мухтар
ОП
25
Наварон Фор
АП
21
Шарли Мусонда
ЛВ
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
8
Али Мухтар
ОП
25
Наварон Фор
АП
21
Шарли Мусонда
ЛВ
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Витесс - Аякс
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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