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Материалы

Валенсия - Бетис

29.02.2020, Суббота, 18:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 26 тур Валенсия - Бетис
Испания. Примера (2019/2020)
14 тур
23 ноября, суббота 18:00 Бетис 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 21:45 Бетис 1:2 Валенсия
4 тур
15 сентября, суббота 19:30 Валенсия 0:0 Бетис
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, четверг 23:00 Валенсия 1:0 Бетис
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 7 февраля, четверг 23:00 Бетис 2:2 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
4 марта, воскресенье 22:45 Валенсия 2:0 Бетис
8 тур
15 октября, воскресенье 21:45 Бетис 3:6 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 15:00 Бетис 0:0 Валенсия
3 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Валенсия 2:3 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Бетис 1:0 Валенсия
4 тур
19 сентября, суббота 19:15 Валенсия 0:0 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 19:00 Валенсия 5:0 Бетис
4 тур
15 сентября, воскресенье 23:00 Бетис 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
28 тур
17 марта, воскресенье 01:00 Валенсия 3:0 Бетис
9 тур
27 октября, суббота 20:00 Бетис 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 23:30 Валенсия 4:0 Бетис
16 тур
10 декабря, суббота 23:00 Бетис 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
22 апреля, среда 22:00 Бетис 1:2 Валенсия
13 тур
30 ноября, воскресенье 21:00 Валенсия 3:2 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
10 февраля, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Бетис
4 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Бетис 1:2 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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