Введите ваш ник на сайте
Материалы

Барселона - Севилья

06.10.2019, Воскресенье, 22:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 8 тур Барселона - Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
25 тур
23 февраля, суббота 18:15 Севилья 2:4 Барселона
9 тур
20 октября, суббота 21:45 Барселона 4:2 Севилья
Испания. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 30 января, среда 23:30 Барселона 6:1 Севилья
Испания. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 23 января, среда 23:30 Севилья 2:0 Барселона
Суперкубок Испании 2018

12 августа, воскресенье 23:00 Барселона 2:1 Севилья
Испания. Кубок (2017/2018)
Финал
21 апреля, суббота 22:30 Барселона 5:0 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 21:45 Севилья 2:2 Барселона
11 тур
4 ноября, суббота 22:45 Барселона 2:1 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
30 тур
5 апреля, среда 20:30 Барселона 3:0 Севилья
11 тур
6 ноября, воскресенье 22:45 Севилья 1:2 Барселона
Суперкубок Испании 2016

ответный матч		 18 августа, четверг 00:00 Барселона 3:0 Севилья
Суперкубок Испании 2016

первый матч		 14 августа, воскресенье 23:00 Севилья 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2015/2016)
Финал
22 мая, воскресенье 22:30 Барселона 2:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
28 февраля, воскресенье 22:30 Барселона 2:1 Севилья
7 тур
3 октября, суббота 17:00 Севилья 2:1 Барселона
Суперкубок УЕФА 2015

11 августа, вторник 21:45 Барселона 5:4 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
11 апреля, суббота 21:00 Севилья 2:2 Барселона
12 тур
22 ноября, суббота 22:00 Барселона 5:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Севилья 1:4 Барселона
4 тур
14 сентября, суббота 22:00 Барселона 3:2 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Севилья
6 тур
29 сентября, суббота 23:59 Севилья 2:3 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 23:00 Севилья 0:2 Барселона
9 тур
22 октября, суббота 23:59 Барселона 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
28 тур
13 марта, воскресенье 23:00 Севилья 1:1 Барселона
9 тур
30 октября, суббота 23:55 Барселона 5:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
ответный матч		 21 августа, суббота 22:30 Барселона 4:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
первый матч		 14 августа, суббота 23:30 Севилья 3:1 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Севилья 2:3 Барселона
18 тур
16 января, суббота 23:55 Барселона 4:0 Севилья
Испания. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, среда 23:55 Севилья 0:1 Барселона
1/8 финала
ответный матч		 5 января, вторник 23:55 Барселона 1:2 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
22 апреля, среда 23:55 Барселона 4:0 Севилья
13 тур
29 ноября, суббота 23:55 Севилья 0:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
9 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:1 Барселона
4 тур
22 сентября, суббота 23:55 Барселона 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2006

25 августа, пятница 22:45 Барселона 0:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
...
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 6 октября 2019, 23:37

    Шедевр от месси .

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 6 октября 2019, 22:40

    Ну кто орал что барса не та ?

    -1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan > dinar7777dinar 7 октября 2019, 17:55

    Что ж тебя бомбит-то так всегда. Даже самый неадекватный фан Барсы согласится, что в начале сезона каталонцы действительно играли не в свой футбол. Сейчас игра налаживается, Месси снова форму набрал. Рад очень за Барсу и особенно за Месси.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 6 октября 2019, 22:32

    Шедевр от луисито. Через себя . Ну кто там говорил что суарес сдулся ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6

    Марина250 26 июля 2019, 22:31

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Хочу попасть на этот матч, вернее мужу сделаю такой подарок. А я , поскольку не футбольный фанат, отправлюсь вместе с гидом Олегом Дячком ( https://tour-barcelona.net ) на изучение Испании. Надеюсь, что достать билеты на футбол будет не сложно.

    -4
    Ответить
  • Читайте нас: 