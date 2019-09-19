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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Нью-Йорк Ред Буллз
Портленд - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 19 сентября 2019
Портленд
19.09.2019, четверг, 05:30
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
3'
К. Данкан
90+6'
Д. Ройер (П)
90+6'
D. Royer (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Портленд - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:3!
D. Royer
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Ройер
Желтая карточка
J. Moreira
90'
+3
87'
Замена
️️️️
Ш. Неалис
Замена
️️️️
М. Лориа
85'
Замена
️️️️
Э. Поло
81'
77'
Замена
️️️️
B. Wright-Phillips
Желтая карточка
Д. Чара
76'
Желтая карточка
Д. Чара
76'
Замена
️️️️
С. Бланко
73'
68'
Замена
️️️️
D. Royer
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Данкан
Пас отдал
Д. Симс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Клод Дьельна
ЦЗ
2
Jorge Moreira
ЦЗ
5
Claude Dielna
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
7
Brian Fernández
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Luis Robles
ВР
31
Луис Роблес
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
90
Marc Rzatkowski
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Портленд
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
77
Daniel Royer
ЦП
10
Каку
ЦП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
3-2-5-1-1
12
Кларк
2
5
4
26
Дьельна
28
Туилома
8
Валери
8
Паредес
8
17
Конечны
21
Чара
7
17
Эбобиссе
3-2-5-2-1
31
92
26
Паркер
92
Лоуренс
3
Данкан
33
Лонг
90
23
Кассерес
54
90
Жатковски
19
Мьюил
11
Симс
27
Дэвис
16
24
Поло
24
Поло
29
Бланко
29
Бланко
44
Лориа
44
Лориа
13
Неалис
13
Неалис
77
77
99
99
Остались в запасе
Портленд
Нью-Йорк Ред Буллз
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
18
Ryan Meara
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
10
Каку
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
10
Каку
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Портленд - Нью-Йорк Ред Буллз
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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Портленд
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