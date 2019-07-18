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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 18 июля 2019
Торонто
18.07.2019, четверг, 03:00
США. МЛС
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
26'
А. Посуэло (П)
72'
Э. Морган
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
86'
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
ГОЛ! 2:0!
Э. Морган
72'
69'
Желтая карточка
М. Жатковски
Желтая карточка
Ц. Эндо
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Посуэло
26'
25'
Желтая карточка
К. Лоуренс
23'
Желтая карточка
М. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
2
Джастин Морроу
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
90
Марк Жатковски
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
Нью-Йорк Ред Буллз
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
2-4
2
Морроу
23
Киман
4
Брэдли
47
Эндо
8
Посуэло
8
Дельгадо
3-1
31
Роблес
62
Мурильо
26
Паркер
92
Лоуренс
90
Жатковски
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
25
Алекс Боно
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
Остались в запасе
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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