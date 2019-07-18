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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Динамо Хьюстон
Атланта Юнайтед - Динамо Хьюстон: обзор матча 18 июля 2019
Атланта Юнайтед
18.07.2019, четверг, 02:00
США. МЛС
5 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
27'
Д. Нагбе
60'
Д. Мартинес
79'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атланта Юнайтед - Динамо Хьюстон
ГОЛ! 3:0!
Д. Мартинес
79'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартинес
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нагбе
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
10
Томас Мартинес
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Атланта Юнайтед
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
19
Мауро Манотас
ЦФ
1-3-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
19
Перейра
16
Хиндман
6
Нагбе
77
Мартинес
3-3
1
Дерич
5
Струна
3
Фигероа
94
Хаестон
15
МакНамара
10
Мартинес
7
Бисли
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Динамо Хьюстон
10
Гонсало Мартинес
АП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
10
Гонсало Мартинес
АП
22
Джастин Мерам
ЦП
Остались в запасе
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Атланта Юнайтед - Динамо Хьюстон
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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