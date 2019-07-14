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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Атланта Юнайтед
Сиэтл - Атланта Юнайтед: обзор матча 14 июля 2019
Сиэтл
14.07.2019, воскресенье, 22:55
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
59'
Р. Руидиас
71'
Г. Шипп
65'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Атланта Юнайтед
ГОЛ! 2:1!
Г. Шипп
71'
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
К. Рольдан
59'
41'
Желтая карточка
М. Паркхерст
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
29
Роман Торрес
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
13
Густав Свенссон
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Джастин Мерам
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
Атланта Юнайтед
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
3-3-1-2
24
Фрай
14
Смит
29
Торрес
18
Лирдам
13
Свенссон
7
Рольдан
14
Лодейро
13
Моррис
9
Руидиас
14
Шипп
3-1-1
1
Гьюзан
22
Мерам
6
Нагбе
20
Ши
10
Мартинес
77
Мартинес
Остались в запасе
Сиэтл
Атланта Юнайтед
35
Брайан Мередит
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
Остались в запасе
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Сиэтл - Атланта Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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