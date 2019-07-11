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Лига Европы 2026/2027
ДАК 1904 - Краковия
ДАК 1904 - Краковия: обзор матча 11 июля 2019
ДАК 1904
11.07.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Краковия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ДАК 1904 - Краковия
Желтая карточка
Э. Дэвис
31'
Начало матча
Статистика матча ДАК 1904 - Краковия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
- : -
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Яна Павла II
Новости команд
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ДАК 1904
Краковия
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«Твенте» – «ДАК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
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