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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Ливерпуль
Уотфорд - Ливерпуль: обзор матча 29 февраля 2020
Уотфорд
29.02.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Ливерпуль
54'
И. Сарр
60'
И. Сарр
72'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ливерпуль
Замена
Н. Чалоба
️️️️
А. Дукуре
89'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
И. Сарр
82'
79'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Р. Фирмино
ГОЛ! 3:0!
Т. Дини
Пас отдал
И. Сарр
72'
65'
Замена
Д. Ориги
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
61'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Вейналдум
ГОЛ! 2:0!
И. Сарр
Пас отдал
Т. Дини
60'
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
А. Дукуре
54'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Ж. Деулофеу
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Масина
27
Кабаселе
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
7
Сарр
14
Дини
10
Деулофеу
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
6
Ловрен
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
6
Дукуре
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Дукуре
10
Деулофеу
37
Перейра
37
Перейра
10
Деулофеу
7
Сарр
23
Пуссетто
23
Пуссетто
7
Сарр
23
Вейналдум
10
Лаллана
10
Лаллана
23
Вейналдум
9
Фирмино
18
Минамино
18
Минамино
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
27
Ориги
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Уотфорд
Ливерпуль
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Уотфорд - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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