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Уотфорд - Ливерпуль

29.02.2020, Суббота, 20:30 мск Уотфорд, стадион Викарэйдж Роад Англия. Премьер-лига, 28 тур Уотфорд - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
17 тур
14 декабря, суббота 15:30 Ливерпуль 2:0 Уотфорд
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
27 февраля, среда 23:00 Ливерпуль 5:0 Уотфорд
13 тур
24 ноября, суббота 18:00 Уотфорд 0:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
31 тур
17 марта, суббота 20:30 Ливерпуль 5:0 Уотфорд
1 тур
12 августа, суббота 14:30 Уотфорд 3:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
35 тур
1 мая, понедельник 22:00 Уотфорд 0:1 Ливерпуль
11 тур
6 ноября, воскресенье 17:15 Ливерпуль 6:1 Уотфорд
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:0 Уотфорд
17 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 Уотфорд 3:0 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +17

    showmeyourlove 29 февраля 2020, 22:49

    Ребят, что у вас с оформлением игроков и протоколом? Только у меня символы вместо игроков иногда появляются?

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