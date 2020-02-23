Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Норвич Сити
Вулверхэмптон - Норвич Сити: обзор матча 23 февраля 2020
Вулверхэмптон
23.02.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Норвич Сити
19'
Д. Жота
30'
Д. Жота
50'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Норвич Сити
87'
Желтая карточка
Э. Буэндия
84'
Замена
М. Стиперманн
️️️️
Т. Кантвелл
Замена
Р. Винагре
️️️️
Х. Кастро
80'
77'
Желтая карточка
Б. Годфри
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Хименес
72'
Желтая карточка
К. Коди
68'
Замена
П. Нету
️️️️
Д. Жота
64'
59'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Л. Рупп
59'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
О. Дуда
ГОЛ! 3:0!
Р. Хименес
50'
45'
Желтая карточка
М. Ааронс
Желтая карточка
Р. Хименес
41'
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
Пас отдал
Р. Сайсс
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
М. Доэрти
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
33
Адам Айда
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
17
Кастро
21
Невеш
2
Доэрти
8
Моутинью
18
Дендокер
20
Жота
9
Хименес
3-4-2-1
23
Крул
3
Ааронс
4
Годфри
4
Хэнли
23
МакЛин
6
Теттей
18
Льюис
10
Рупп
8
Дуда
10
Кантвелл
20
Пукки
17
Кастро
19
Винагре
19
Винагре
17
Кастро
9
Хименес
24
Траоре
24
Траоре
9
Хименес
20
Жота
7
Нету
7
Нету
20
Жота
10
Кантвелл
22
Стиперманн
22
Стиперманн
10
Кантвелл
10
Рупп
18
Дрмич
18
Дрмич
10
Рупп
8
Дуда
10
Буэндия
10
Буэндия
8
Дуда
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Вулверхэмптон - Норвич Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+