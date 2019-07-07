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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Динамо Хьюстон
Цинциннати - Динамо Хьюстон: обзор матча 07 июля 2019
Цинциннати
07.07.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
3 : 2
Завершен
Динамо Хьюстон
29'
К. Манне
61'
В. Ульоа
81'
Н. Хагглунд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Динамо Хьюстон
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Н. Хагглунд
74'
Желтая карточка
А. Струна
ГОЛ! 2:0!
В. Ульоа
Пас отдал
Э. Ледесма
61'
ГОЛ! 1:0!
К. Манне
Пас отдал
Э. Ледесма
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
10
Томас Мартинес
ЦП
45
Майкл Салазар
ЦФ
3-1-2
12
Депланье
4
Хагглунд
4
Уостон
6
Бертоне
26
Ледесма
23
Манне
3-1-1
31
Уиллис
20
ДеЛаГарса
5
Струна
27
Гарсия
15
МакНамара
19
Манотас
Остались в запасе
Цинциннати
Динамо Хьюстон
22
Пжемислав Тытонь
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
1
Тайлер Дерич
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
10
Томас Мартинес
ЦП
45
Майкл Салазар
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Остались в запасе
1
Тайлер Дерич
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
10
Томас Мартинес
ЦП
45
Майкл Салазар
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Цинциннати - Динамо Хьюстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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