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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Филадельфия Юнион
Орландо Сити - Филадельфия Юнион: обзор матча 04 июля 2019
Орландо Сити
04.07.2019, четверг, 02:30
США. МЛС
1 : 3
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Орландо Сити - Филадельфия Юнион
26'
Желтая карточка
Х. Медуньянин
Начало матча
Статистика матча Орландо Сити - Филадельфия Юнион
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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Орландо Сити
Филадельфия Юнион
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