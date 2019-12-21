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Норвич Сити - Вулверхэмптон
Норвич Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 21 декабря 2019
Норвич Сити
21.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
17'
Т. Кантвелл
60'
Р. Сайсс
81'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вулверхэмптон
90'
+6
Желтая карточка
М. Доэрти
Желтая карточка
Г. Хэнли
90'
+1
81'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хименес
70'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
Ж. Моутинью
57'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Желтая карточка
С. Бирам
53'
33'
Желтая карточка
Х. Кастро
ГОЛ! 1:0!
Т. Кантвелл
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
7
Деннис Србени
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Циммерманн
4
Хэнли
3
Бирам
28
Трибулл
6
Теттей
23
МакЛин
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
29
Сайсс
2
Доэрти
15
Коди
17
Кастро
21
Невеш
8
Моутинью
18
Дендокер
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
Остались в запасе
Норвич Сити
Вулверхэмптон
10
Ибраим Амаду
ОП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Норвич Сити - Вулверхэмптон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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