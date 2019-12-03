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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Сити
Бернли - Манчестер Сити: обзор матча 03 декабря 2019
Бернли
03.12.2019, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
89'
Р. Брэди
24'
Г. Жезус
50'
Г. Жезус
68'
Родри
87'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:4!
Р. Брэди
Пас отдал
Д. Хендрик
89'
87'
ГОЛ! 0:4!
Р. Марез
Пас отдал
Б. Силва
Желтая карточка
Д. Хендрик
86'
85'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Фернандиньо
80'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Макнил
75'
72'
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
68'
ГОЛ! 0:3!
Родри
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Дринкуотер
59'
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
59'
50'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жезус
Пас отдал
Б. Силва
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Д. Сильва
15'
Желтая карточка
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
35
Эшли Барнс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
4-4-1-1
1
Поуп
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
27
Бардсли
4
Дринкуотер
29
Хендрик
4
Корк
12
Леннон
11
Макнил
9
Вуд
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
17
Анхелиньо
16
Родри
5
Фернандиньо
21
Сильва
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
20
Силва
11
Макнил
11
Брэди
11
Брэди
11
Макнил
4
Дринкуотер
35
Барнс
35
Барнс
4
Дринкуотер
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
11
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
11
Де Брюйне
5
Фернандиньо
24
Гарсия
24
Гарсия
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бернли - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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