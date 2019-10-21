Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Арсенал
Шеффилд Юнайтед - Арсенал: обзор матча 21 октября 2019
Шеффилд Юнайтед
21.10.2019, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
30'
Л. Муссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
К. Чамберс
86'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
О. МакБарни
️️️️
О. Норвуд
85'
78'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Н. Пепе
Замена
Л. Фримен
️️️️
Д. МакГолдрик
78'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
75'
69'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Г. Джака
67'
Желтая карточка
С. Колашинац
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
66'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Л. Муссе
56'
46'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Д. Уиллок
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
39'
35'
Желтая карточка
Б. Сака
ГОЛ! 1:0!
Л. Муссе
Пас отдал
Д. О'Коннелл
30'
Желтая карточка
Д. Флек
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
13
Флек
6
Ландстрем
10
Норвуд
32
Балдок
11
Муссе
17
МакГолдрик
4-1-2-1-2
1
Лено
4
Луис
19
Папастатопулос
12
Чамберс
23
Колашинац
34
Джака
28
Уиллок
6
Гендузи
7
Сака
7
Обамеянг
19
Пепе
17
МакГолдрик
15
Фримен
15
Фримен
17
МакГолдрик
11
Муссе
14
Шарп
14
Шарп
11
Муссе
10
Норвуд
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Норвуд
28
Уиллок
25
Себальос
25
Себальос
28
Уиллок
19
Пепе
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Пепе
34
Джака
91
Ляказетт
91
Ляказетт
34
Джака
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Арсенал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+