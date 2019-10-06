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Саутгемптон - Челси

06.10.2019, Воскресенье, 16:00 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Англия. Премьер-лига, 8 тур Саутгемптон - Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
2 января, среда 22:45 Челси 0:0 Саутгемптон
8 тур
7 октября, воскресенье 16:15 Саутгемптон 0:3 Челси
Англия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
22 апреля, воскресенье 17:00 Челси 2:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
34 тур
14 апреля, суббота 14:30 Саутгемптон 2:3 Челси
18 тур
16 декабря, суббота 18:00 Челси 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
25 апреля, вторник 21:45 Челси 4:2 Саутгемптон
10 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
27 февраля, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Челси
8 тур
3 октября, суббота 19:30 Челси 1:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Челси 1:1 Саутгемптон
19 тур
28 декабря, воскресенье 17:05 Саутгемптон 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
1 января, среда 19:00 Саутгемптон 0:3 Челси
13 тур
1 декабря, воскресенье 20:10 Челси 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
30 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 2:1 Челси
17 тур
16 января, среда 23:45 Челси 2:2 Саутгемптон
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 19:00 Саутгемптон 1:5 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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