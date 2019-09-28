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Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 28 сентября 2019
Тоттенхэм
28.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
24'
Т. Н'Домбеле
43'
Г. Кейн
39'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
82'
Желтая карточка
Я. Беднарек
68'
Желтая карточка
М. Йошида
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
43'
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ингс
Вторая желтая
С. Орье
31'
Желтая карточка
С. Орье
27'
ГОЛ! 1:0!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
Х. Сон
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
3
Роуз
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
92
Орье
17
Сиссоко
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
7
Сон
24
Эриксен
9
Кейн
4-4-1-1
1
Ганн
23
Вестергор
4
Йошида
5
Беднарек
5
Бертранд
27
Редмонд
23
Хейбьерг
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
17
Буфал
28
Ингс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
7
Ян Валери
ПЗ
21
Гарри Льюис
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
21
Гарри Льюис
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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