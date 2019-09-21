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Эвертон - Шеффилд Юнайтед
Эвертон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 21 сентября 2019
Эвертон
21.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
40'
Й. Мина (АГ)
79'
Л. Муссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Шеффилд Юнайтед
83'
Замена
Б. Осборн
️️️️
О. МакБарни
79'
ГОЛ! 0:2!
Л. Муссе
Пас отдал
Д. Ландстрем
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ш. Коулмен
71'
64'
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
О. Норвуд
62'
Замена
Л. Муссе
️️️️
К. Робинсон
Замена
Д. Тосун
️️️️
М. Шнейдерлен
55'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Бернард
55'
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Мина
21'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
21'
Желтая карточка
Д. Балдок
Желтая карточка
Бернард
21'
16'
Желтая карточка
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Равель Моррисон
АП
15
Люк Фримен
АП
11
Ли Муссе
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
22
Мина
23
Коулмен
14
Шнейдерлен
18
Делф
11
Бернард
10
Сигурдссон
9
Кен
47
Ришарлисон
4-4-2
1
Хендерсон
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
3
Стивенс
6
Ландстрем
10
Норвуд
13
Флек
32
Балдок
47
Робинсон
9
МакБарни
11
Бернард
17
Ивоби
17
Ивоби
11
Бернард
23
Коулмен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
23
Коулмен
14
Шнейдерлен
23
Тосун
23
Тосун
14
Шнейдерлен
10
Норвуд
19
Ягиелка
19
Ягиелка
10
Норвуд
9
МакБарни
23
Осборн
23
Осборн
9
МакБарни
47
Робинсон
11
Муссе
11
Муссе
47
Робинсон
Остались в запасе
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
23
Кирон Фримен
ПЗ
11
Равель Моррисон
АП
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
11
Равель Моррисон
АП
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Эвертон - Шеффилд Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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