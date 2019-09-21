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Лестер - Тоттенхэм

21.09.2019, Суббота, 14:30 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Англия. Премьер-лига, 6 тур Лестер - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
10 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 3:1 Лестер
16 тур
8 декабря, суббота 22:45 Лестер 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 5:4 Лестер
14 тур
28 ноября, вторник 22:45 Лестер 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
18 мая, четверг 21:45 Лестер 1:6 Тоттенхэм
10 тур
29 октября, суббота 17:00 Тоттенхэм 1:1 Лестер
Англия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
повторный матч		 20 января, среда 22:45 Лестер 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
13 января, среда 23:00 Тоттенхэм 0:1 Лестер
3 тур
22 августа, суббота 17:00 Лестер 1:1 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
10 января, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:2 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 18:00 Тоттенхэм 4:3 Лестер
18 тур
26 декабря, пятница 18:00 Лестер 1:2 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2014/2015)
4 раунд
24 января, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:2 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 21 сентября 2019, 16:47

    И будьте любезны!)

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