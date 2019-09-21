Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Тоттенхэм
Лестер - Тоттенхэм: обзор матча 21 сентября 2019
Лестер
21.09.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
69'
Р. Перейра
85'
Д. Мэддисон
29'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Тоттенхэм
86'
Замена
Л. Моура
️️️️
Т. Н'Домбеле
ГОЛ! 2:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Х. Чодури
85'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Ю. Тилеманс
84'
Желтая карточка
Д. Грей
83'
Замена
Д. Грей
️️️️
Х. Барнс
82'
79'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Ламела
71'
Желтая карточка
В. Ваньяма
ГОЛ! 1:1!
Р. Перейра
69'
67'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Д. Прат
️️️️
А. Перес
67'
29'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
19'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Тоттенхэм
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
4-3-2-1
13
Газзанига
92
Орье
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
3
Роуз
4
Уинкс
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
9
Ламела
7
Сон
9
Кейн
11
Барнс
10
Грей
10
Грей
11
Барнс
22
Перес
26
Прат
26
Прат
22
Перес
18
Тилеманс
8
Чодури
8
Чодури
18
Тилеманс
17
Сиссоко
2
Ваньяма
2
Ваньяма
17
Сиссоко
9
Ламела
24
Эриксен
24
Эриксен
9
Ламела
22
Н'Домбеле
7
Моура
7
Моура
22
Н'Домбеле
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
34
Оливер Скипп
ОП
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Тоттенхэм
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
7
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
7
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+