Астон Вилла - Вест Хэм

Я не для того ушёл с соккера.ру что бы теперь и вас здесь поправлять постоянно......
Если сами не знаете как составить таблицу, то посетите официальный сайт АПЛ.
всё же так просто !!!!!!!!
Вот так должны быть расположены клубы у которых по 8 очков:
3. Тоттенхэм Хотспур 11 - 6 (+5) 8
4. Манчестер Юнайтед 8 - 4 (+4) 8
5. Лестер Сити 6 - 4 (+2) 8
6. Челси 11 - 11 (0) 8
7. Арсенал 8 - 8 (0) 8
|24 тур
|2 февраля, вторник
|22:45
|Вест Хэм
|2:0
|Астон Вилла
|18 тур
|26 декабря, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:1
|Вест Хэм