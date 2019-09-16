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Материалы

Астон Вилла - Вест Хэм

16.09.2019, Понедельник, 22:00 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Премьер-лига, 5 тур Астон Вилла - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 22:45 Вест Хэм 2:0 Астон Вилла
18 тур
26 декабря, суббота 18:00 Астон Вилла 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 17:00 Астон Вилла 1:0 Вест Хэм
11 тур
8 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 0:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 19:00 Астон Вилла 0:2 Вест Хэм
10 тур
2 ноября, суббота 19:00 Вест Хэм 0:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
10 февраля, воскресенье 17:30 Астон Вилла 2:1 Вест Хэм
1 тур
18 августа, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
16 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 1:2 Астон Вилла
1 тур
14 августа, суббота 18:00 Астон Вилла 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Астон Вилла 0:0 Вест Хэм
2 тур
4 ноября, среда 22:45 Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
18 апреля, суббота 18:00 Астон Вилла 1:1 Вест Хэм
18 тур
20 декабря, суббота 20:30 Вест Хэм 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Вест Хэм 2:2 Астон Вилла
9 тур
6 октября, суббота 18:00 Астон Вилла 1:0 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +10

    sparxx29 16 сентября 2019, 22:27

    Я не для того ушёл с соккера.ру что бы теперь и вас здесь поправлять постоянно......
    Если сами не знаете как составить таблицу, то посетите официальный сайт АПЛ.
    всё же так просто !!!!!!!!

    Вот так должны быть расположены клубы у которых по 8 очков:
    3. Тоттенхэм Хотспур 11 - 6 (+5) 8
    4. Манчестер Юнайтед 8 - 4 (+4) 8
    5. Лестер Сити 6 - 4 (+2) 8
    6. Челси 11 - 11 (0) 8
    7. Арсенал 8 - 8 (0) 8

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