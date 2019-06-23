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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Гайана - Панама
Гайана - Панама: обзор матча 23 июня 2019
Гайана
23.06.2019, воскресенье, 00:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа D, 2 тур
2 : 4
Завершен
Панама
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Личные встречи
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Статистика матча Гайана - Панама
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Матчи команд
Гайана
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гайана
3 : 0
11.06.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Никарагуа
1 : 0
07.06.2025
Гайана
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гайана
3 : 1
12.06.2024
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
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