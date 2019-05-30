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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 30 мая 2019
Ди Си Юнайтед
30.05.2019, четверг, 03:00
США. МЛС
3 : 3
Завершен
Чикаго Файр
82'
Л. Акоста
12'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
ГОЛ! 1:1!
Л. Акоста
82'
Желтая карточка
Р. Канус
49'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
Н. Гайтан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
29
Леонардо Хара
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Чикаго Файр
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Ди Си Юнайтед
18
Крис Сейтц
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Чикаго Файр
1
Давид Устед
ВР
46
Марсело
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ПВ
11
Неманья Николич
ЦФ
3-2-1
28
Хамид
29
Хара
13
Бриллант
15
Бирнбаум
6
Канус
32
Акоста
32
Руни
2-3-1-1
2
Каппельхоф
5
Кальво
10
Гайтан
13
МакКарти
31
Швайнштайгер
10
Катай
9
Сапонг
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
18
Крис Сейтц
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
21
Фабиан Герберс
ПВ
1
Давид Устед
ВР
46
Марсело
ЦЗ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Остались в запасе
21
Фабиан Герберс
ПВ
1
Давид Устед
ВР
46
Марсело
ЦЗ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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