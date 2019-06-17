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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Эквадор
Уругвай - Эквадор: обзор матча 17 июня 2019
Уругвай
17.06.2019, понедельник, 01:00
Кубок Америки, группа C, 1 тур
4 : 0
Завершен
Эквадор
6'
Н. Лодейро
33'
Э. Кавани
44'
Л. Суарес
78'
А. Мина (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Эквадор
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
М. Весино
83'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
А. Мина
78'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Н. Лодейро
75'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Н. Нандес
64'
Желтая карточка
Х. Хименес
63'
46'
Замена
Р. Ибарра
️️️️
А. Пресиадо
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Касерес
44'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Д. Годин
33'
29'
Замена
П. Веласко
️️️️
А. Мена
24'
Красная карточка
Х. Кинтеро
Желтая карточка
Н. Лодейро
14'
ГОЛ! 1:0!
Н. Лодейро
Пас отдал
Л. Суарес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
17
Хосе Кинтеро
ЦЗ
19
Бедер Кайседо
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
2
Артуро Мина
ЦЗ
15
Анхель Мена
ЦП
18
Джефферсон Орехуэла
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
15
Джефферсон Интриаго
ЦП
0
Луис-Антонио Валенсия
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Уругвай
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
16
Гастон Перейро
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
4
Педро Веласко
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
20
Андрес Чикайса
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
9
Карлос Гарсес
ЦФ
5
Ренато Ибарра
РФ
4-4-2
23
Муслера
17
Лаксальт
2
Хименес
3
Годин
22
Касерес
7
Лодейро
8
Нандес
6
Бентанкур
5
Весино
9
Суарес
21
Кавани
4-5-1
22
Домингес
19
Кайседо
21
Ахильер
2
Мина
17
Кинтеро
0
Валенсия
18
Орехуэла
9
Пресиадо
15
Интриаго
15
Мена
13
Валенсия
7
Лодейро
14
Торрейра
14
Торрейра
7
Лодейро
8
Нандес
16
Перейро
16
Перейро
8
Нандес
5
Весино
8
Вальверде
8
Вальверде
5
Весино
9
Пресиадо
10
Ибарра
10
Ибарра
9
Пресиадо
15
Мена
4
Веласко
4
Веласко
15
Мена
Остались в запасе
Уругвай
Эквадор
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
12
Педро Ортис
ВР
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
20
Андрес Чикайса
ЦП
20
Себастьян Мендес
ОП
9
Карлос Гарсес
ЦФ
1
Максимо Бангуэра
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
5
Ренато Ибарра
РФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Остались в запасе
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
12
Педро Ортис
ВР
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
20
Андрес Чикайса
ЦП
20
Себастьян Мендес
ОП
9
Карлос Гарсес
ЦФ
1
Максимо Бангуэра
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
5
Ренато Ибарра
РФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Статистика матча Уругвай - Эквадор
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Минейран
Где смотреть матч:
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