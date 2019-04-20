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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Миннесота Юнайтед
Торонто - Миннесота Юнайтед: обзор матча 20 апреля 2019
Торонто
20.04.2019, суббота, 03:00
США. МЛС
4 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
28'
А. Посуэло
30'
А. Посуэло
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торонто - Миннесота Юнайтед
90'
+1
Вторая желтая
Ф. Кальво
90'
Желтая карточка
Ф. Кальво
Желтая карточка
М. Дельгадо
51'
ГОЛ! 2:0!
А. Посуэло
Пас отдал
Д. Морроу
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Посуэло
Пас отдал
К. Мавинга
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Миннесота Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
13
Этан Финлэй
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Торонто
5
Эштон Морган
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
18
Кевин Молино
ЦП
3-5
25
Боно
23
Киман
17
Мавинга
2
Морроу
8
Дельгадо
4
Брэдли
21
Осорио
8
Посуэло
14
ДеЛеон
2-1-3
1
Манноне
5
Кальво
19
Метанир
6
Алонсо
13
Финлэй
6
Шуллер
21
Грегуш
Остались в запасе
Торонто
Миннесота Юнайтед
5
Эштон Морган
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
15
Эрик Миллер
ПЗ
22
Бобби Шаттлвос
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
18
Кевин Молино
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
5
Эштон Морган
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ПЗ
22
Бобби Шаттлвос
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
18
Кевин Молино
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Торонто - Миннесота Юнайтед
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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