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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати: обзор матча 24 марта 2019
Нью-Инглэнд Революшн
24.03.2019, воскресенье, 23:00
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Цинциннати
44'
К. Манне
65'
К. Сайеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
Желтая карточка
Д. Факундес
74'
73'
Желтая карточка
Л. Бертоне
65'
ГОЛ! 0:2!
К. Сайеф
Пас отдал
К. Манне
Желтая карточка
А. Млинар
52'
44'
ГОЛ! 0:1!
К. Манне
Пас отдал
К. Сайеф
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Цинциннати
27
Фатай Алаше
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
2-3-2
18
Найтон
28
Мансьенн
21
Кастильо
20
Млинар
29
Заибо
10
Хиль
77
Факундес
10
Банбери
2-3-2
4
Хагглунд
12
Депланье
13
Ульоа
16
Сайеф
6
Бертоне
23
Манне
26
Ледесма
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
55
Коди Кроппер
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
27
Фатай Алаше
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Остались в запасе
27
Фатай Алаше
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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