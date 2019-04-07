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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уотфорд - Вулверхэмптон
Уотфорд - Вулверхэмптон: обзор матча 07 апреля 2019
Уотфорд
07.04.2019, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
3 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
79'
Ж. Деулофеу
90+4'
Т. Дини (П)
104'
Ж. Деулофеу
36'
М. Доэрти
62'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уотфорд - Вулверхэмптон
ГОЛ! 3:2!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
А. Грэй
104'
Желтая карточка
Э. Капу
101'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Дини
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ж. Деулофеу
79'
62'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хименес
Пас отдал
М. Доэрти
Желтая карточка
Х. Холебас
61'
Желтая карточка
К. Кэткарт
54'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Доэрти
Пас отдал
Д. Жота
25'
Желтая карточка
Р. Невеш
10'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гомес
25
Холебас
5
Мариаппа
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
45
Грэй
14
Дини
3-3-2-1-1
26
Радди
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
2
Доэрти
21
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
18
Дендокер
20
Жота
9
Хименес
Остались в запасе
Уотфорд
Вулверхэмптон
12
Кен Сема
ЛП
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
19
Рубен Винагре
ЛЗ
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Уотфорд - Вулверхэмптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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